Tuttomercatoweb: Кварацхелии вернули угнанный автомобиль

Полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии вернули украденный автомобиль.

Полиция вернула полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии угнанный автомобиль Mini Countryman, сообщает Tuttomercatoweb.

Инцидент произошёл 3 ноября в доме футболиста недалеко от Неаполя. Кварацхелия во время преступления находился в своей квартире, но ничего не заметил.

Напомним, что Хвича в 17 матчах за «Наполи» во всех турнирах отметился восемью забитыми голами и десятью результативными передачами.

Игрок перешёл в «Наполи» из «Динамо» (Батуми). До этого он защищал цвета «Рубина».

Ранее Кварацхелия заявил о желании выиграть Лигу чемпионов с «Реалом».