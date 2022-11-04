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Tuttomercatoweb: Кварацхелии вернули угнанный автомобиль

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Полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии вернули украденный автомобиль.
Tuttomercatoweb: Кварацхелии вернули угнанный автомобиль
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/www.imagephotoagency.it

Полиция вернула полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии угнанный автомобиль Mini Countryman, сообщает Tuttomercatoweb.

Инцидент произошёл 3 ноября в доме футболиста недалеко от Неаполя. Кварацхелия во время преступления находился в своей квартире, но ничего не заметил.

Напомним, что Хвича в 17 матчах за «Наполи» во всех турнирах отметился восемью забитыми голами и десятью результативными передачами.

Игрок перешёл в «Наполи» из «Динамо» (Батуми). До этого он защищал цвета «Рубина».

Ранее Кварацхелия заявил о желании выиграть Лигу чемпионов с «Реалом».

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