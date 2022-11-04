Tuttomercatoweb: Кварацхелии вернули угнанный автомобиль
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Полиция вернула полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии угнанный автомобиль Mini Countryman, сообщает Tuttomercatoweb.
Инцидент произошёл 3 ноября в доме футболиста недалеко от Неаполя. Кварацхелия во время преступления находился в своей квартире, но ничего не заметил.
Напомним, что Хвича в 17 матчах за «Наполи» во всех турнирах отметился восемью забитыми голами и десятью результативными передачами.
Игрок перешёл в «Наполи» из «Динамо» (Батуми). До этого он защищал цвета «Рубина».
Ранее Кварацхелия заявил о желании выиграть Лигу чемпионов с «Реалом».