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Кварацхелия заявил о желании выиграть Лигу чемпионов с «Реалом»

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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о своей главной футбольной мечте.
Кварацхелия заявил о желании выиграть Лигу чемпионов с «Реалом»
  • Gettyimages.ru

«Моя самая большая мечта — выиграть Лигу чемпионов с «Реалом». С самого детства я был их фанатом. Мы с братьями всегда смотрели игры», — цитирует Кварацхелию Mundo Deportivo.

«Наполи», набрав 15 очков, вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, выиграв группу A. «Ливерпуль» с 15 очками остался на второй строчке и также квалифицировался в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что Жиру, Торрес, Нкунку и Вальверде претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

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