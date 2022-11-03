Кварацхелия заявил о желании выиграть Лигу чемпионов с «Реалом»
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«Моя самая большая мечта — выиграть Лигу чемпионов с «Реалом». С самого детства я был их фанатом. Мы с братьями всегда смотрели игры», — цитирует Кварацхелию Mundo Deportivo.
«Наполи», набрав 15 очков, вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, выиграв группу A. «Ливерпуль» с 15 очками остался на второй строчке и также квалифицировался в плей-офф турнира.
Ранее сообщалось, что Жиру, Торрес, Нкунку и Вальверде претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.