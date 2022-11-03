Кварацхелия заявил о желании выиграть Лигу чемпионов с «Реалом»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о своей главной футбольной мечте.

«Моя самая большая мечта — выиграть Лигу чемпионов с «Реалом». С самого детства я был их фанатом. Мы с братьями всегда смотрели игры», — цитирует Кварацхелию Mundo Deportivo.

«Наполи», набрав 15 очков, вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, выиграв группу A. «Ливерпуль» с 15 очками остался на второй строчке и также квалифицировался в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что Жиру, Торрес, Нкунку и Вальверде претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.