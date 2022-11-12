Абаскаль объяснил, почему оставил Соболева вне стартового состава на матч с «Локомотивом»
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«Дело всё в конкуренции. Когда тебе не удаётся показать свой максимум, всегда есть ребята, у которых появляется шанс, который они заслуживают. Считаю, что такая конкуренция идёт на благо команде», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».
Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена». Счёт игры — 0:0.
Соболев в сезоне-2022/23 в 18 матчах во всех турнирах отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.
«Спартак» с 33 очками занимает третье место в таблице чемпионата России. «Локомотив» с 13 очками расположился на 14-м.
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