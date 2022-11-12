В «Спартаке» прокомментировали возможность расторжения контракта с Айртоном

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ситуации с защитником Айртоном.

«Такая возможность есть. Будем ли его продавать? Посмотрим, решим. Всё прописывалось. Условия пока не меняли», — приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

В марте «Спартак» отдал 25-летнего бразильца в аренду бразильскому «Фламенго» до конца 2022 года.

В составе «Фламенго» защитник забил два мяча и отдал пять результативных передач в 38 матчах. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на нежелание бразильского защитника Айртона возвращаться в стан красно-белых.