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В «Спартаке» прокомментировали возможность расторжения контракта с Айртоном

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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ситуации с защитником Айртоном.
В «Спартаке» прокомментировали возможность расторжения контракта с Айртоном
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«Такая возможность есть. Будем ли его продавать? Посмотрим, решим. Всё прописывалось. Условия пока не меняли», — приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

В марте «Спартак» отдал 25-летнего бразильца в аренду бразильскому «Фламенго» до конца 2022 года.

В составе «Фламенго» защитник забил два мяча и отдал пять результативных передач в 38 матчах. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на нежелание бразильского защитника Айртона возвращаться в стан красно-белых.

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