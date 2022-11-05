Червиченко: на мой взгляд, Айртон не был хорошим защитником

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на нежелание бразильского защитника Айртона возвращаться в стан красно-белых.

«На мой взгляд, Айртон не был хорошим защитником. «Спартак», конечно, может пытаться оставить его в клубе, но эти бандиты из ФИФА всё равно позволяют устраивать против наших команд беспредел», — цитирует Червиченко Metaratings.ru.

По его словам, «Спартаку» не стоит предлагать большие деньги Айртону за возвращение в стан красно-белых.

В марте «Спартак» отдал 25-летнего бразильца в аренду бразильскому «Фламенго» до конца 2022 года.

В составе «Фламенго» защитник забил два мяча и отдал пять результативных передач в 38 матчах. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о нежелании защитника Айртона возвращаться в московский клуб.