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«Венеция» проиграла «Реджине» в первом матче после назначения Ваноли на пост главного тренера

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«Венеция» на своём поле проиграла «Реджине» в матче 13-го тура Серии B.
«Венеция» проиграла «Реджине» в первом матче после назначения Ваноли на пост главного тренера
  • Gettyimages.ru

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев вышел на поле на 60-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Венеция» с девятью очками располагается на 19-й строчке в турнирной таблице. «Реджина» (25) находится на второй строчке.

Напомним, что 50-летний Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021-го по июнь 2022 года. Под его руководством красно-белые выиграли Кубок России, обыграв в финале «Динамо». На посту главного тренера московского клуба Ваноли сменил 33-летний испанец Гильермо Абаскаль.

Ранее главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев отреагировал на то, что Ваноли стал главным тренером ФК «Венеция», за который выступает полузащитник Денис Черышев.

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