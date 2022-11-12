«Венеция» проиграла «Реджине» в первом матче после назначения Ваноли на пост главного тренера

«Венеция» на своём поле проиграла «Реджине» в матче 13-го тура Серии B.

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев вышел на поле на 60-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Венеция» с девятью очками располагается на 19-й строчке в турнирной таблице. «Реджина» (25) находится на второй строчке.

Напомним, что 50-летний Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021-го по июнь 2022 года. Под его руководством красно-белые выиграли Кубок России, обыграв в финале «Динамо». На посту главного тренера московского клуба Ваноли сменил 33-летний испанец Гильермо Абаскаль.

Ранее главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев отреагировал на то, что Ваноли стал главным тренером ФК «Венеция», за который выступает полузащитник Денис Черышев.