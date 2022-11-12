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Гончаренко прокомментировал беспроигрышную серию «Урала» в РПЛ

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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Факелом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гончаренко прокомментировал беспроигрышную серию «Урала» в РПЛ
  • Gettyimages.ru

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Факелом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В целом мы держали игру под контролем. Была мужская игра, где было много единоборств, где мы провели много качественных атак. Понимали, что соперник будет опасен на стандартных положениях. Однако и сами мы тоже умеем действовать на стандартах, что касается атаки и защиты», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Также тренер прокомментировал беспроигрышную серию екатеринбургской команды в РПЛ.

«Надо сказать, что команда была великолепна два последних месяца. Во всех играх мы действовали на максимуме, сражались в каждом эпизоде, понимая, что нам надо выползать с той позиции, с которой мы начинали. Сегодняшняя игра — венец проделанной работы. У нас есть ещё Кубок, но в РПЛ мы отлично сработали», — сказал он.

После 17 туров РПЛ «Урал» набрал 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице. Подопечные Гончаренко не проигрывают семь туров подряд. «Факел» с 13 очками располагается на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» победил «Ахмат» в игре РПЛ.

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