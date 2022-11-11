«Нижний Новгород» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

«Нижний Новгород» на своём поле нанёс поражение «Ахмату» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев мячи забили Ярослав Михайлов (20-я минута), Тимур Сулейманов (52-я) и Дмитрий Рыбчинский (70-я). У гостей отличились Владимир Ильин (73-я) и Артём Тимофеев (86-я).

«Ахмат» с 26 очками занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Нижний Новгород» с 19 очками располагается на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) дисквалифицировал вратаря «Ессентуков» Романа Данилова и судью низших лиг Максима Зобова за ставки на матчи.