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РФС отстранил вратаря «Ессентуков» Данилова и арбитра Зобова за ставки на матчи

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Российский футбольный союз (РФС) дисквалифицировал вратаря «Ессентуков» Романа Данилова и судью низших лиг Максима Зобова за ставки на матчи.
РФС отстранил вратаря «Ессентуков» Данилова и арбитра Зобова за ставки на матчи
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Комитет по этике РФС применил к арбитру санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на пять лет, а Данилов дисквалифицирован на два года во всех профессиональных соревнованиях под эгидой РФС: семь месяцев — реальное наказание и 17 месяцев — условная спортивная санкция, сообщается на официальном сайте союза.

3 ноября РФС дисквалифицировал главного тренера «Химок» Спартака Гогниева на три матча и оштрафовал на 200 тыс. рублей после матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».

Ранее председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение о дисквалификации Гогниева.

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