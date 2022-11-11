РФС отстранил вратаря «Ессентуков» Данилова и арбитра Зобова за ставки на матчи

Российский футбольный союз (РФС) дисквалифицировал вратаря «Ессентуков» Романа Данилова и судью низших лиг Максима Зобова за ставки на матчи.

Комитет по этике РФС применил к арбитру санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на пять лет, а Данилов дисквалифицирован на два года во всех профессиональных соревнованиях под эгидой РФС: семь месяцев — реальное наказание и 17 месяцев — условная спортивная санкция, сообщается на официальном сайте союза.

3 ноября РФС дисквалифицировал главного тренера «Химок» Спартака Гогниева на три матча и оштрафовал на 200 тыс. рублей после матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».

Ранее председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение о дисквалификации Гогниева.