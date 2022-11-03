Глава КДК: дисквалификация Гогниева обжалованию не подлежит
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Штраф Гогниева можно обжаловать, но дисквалификацию — нет», — цитирует Григорьянца «Матч ТВ».
РФС дисквалифицировал Гогниева на три матча и оштрафовал на 200 тыс. рублей.
Напомним, что «Динамо» разгромило «Химки» со счётом 6:1 в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Главный арбитр игры Ян Бобровский после первого тайма показал Гогниеву жёлтую, а затем и красную карточку за крики в сторону уходящего в подтрибунное помещение судьи.
Ранее Геннадий Орлов посоветовал Спартаку Гогниеву брать пример со Станислава Черчесова.