Глава КДК: дисквалификация Гогниева обжалованию не подлежит

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц прокомментировал решение о дисквалификации главного тренера подмосковных «Химок» Спартака Гогниева.

«Штраф Гогниева можно обжаловать, но дисквалификацию — нет», — цитирует Григорьянца «Матч ТВ».

РФС дисквалифицировал Гогниева на три матча и оштрафовал на 200 тыс. рублей.

Напомним, что «Динамо» разгромило «Химки» со счётом 6:1 в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Главный арбитр игры Ян Бобровский после первого тайма показал Гогниеву жёлтую, а затем и красную карточку за крики в сторону уходящего в подтрибунное помещение судьи.

Ранее Геннадий Орлов посоветовал Спартаку Гогниеву брать пример со Станислава Черчесова.