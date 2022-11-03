РФС дисквалифицировал Гогниева на три матча и оштрафовал на 200 тыс. рублей

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц рассказал о результатах заседания по инцидентам на матче 15-го тура чемпионата России между столичным «Динамо» и подмосковными «Химками».

«За оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча и неспортивное поведение дисквалифицировать Гогниева на три матча с учётом автоматической дисквалификации и назначить штраф 200 тыс. рублей», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Также «Химки» оштрафованы на 50 тыс. рублей за то, что не все игроки команды из Московской области прошли через микст-зону.

Напомним, что «Динамо» разгромило «Химки» со счётом 6:1 в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Главный арбитр игры Ян Бобровский после первого тайма показал Гогниеву жёлтую, а затем и красную карточку за крики в сторону уходящего в подтрибунное помещение судьи.

«Химки» с девятью очками занимают 15-е место в турнирной таблице.

Ранее Геннадий Орлов посоветовал Спартаку Гогниеву брать пример со Станислава Черчесова.