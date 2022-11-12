Поттер рассказал, как «Челси» будет использовать перерыв на ЧМ-2022

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал, как лондонский клуб будет использовать перерыв на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«У команды будет несколько дней выходных. После этого мы вновь соберёмся, немного потренируемся и отправимся на сбор, где проведём пару матчей, чтобы подготовиться к перезапуску», — приводит слова Поттера официальный сайт лондонского клуба.

По словам тренера, команда должна использовать данную возможность и подвести итоги прошедшей части сезона.

«Эти 13 матчей за шесть недель, восемь из которых были в гостях, оказались невероятно напряжёнными, и мы многому научились. Необходимо потратить это время на то, чтобы поразмыслить и вернуться более сильными», — сказал он.

После 13 туров Английской премьер-лиги «Челси» набрал 21 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на 13 очков.

ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о матче 1/8 финала Кубка лиги с «Ливерпулем», который состоится через два дня после завершения ЧМ-2022 в Катаре.