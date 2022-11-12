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La Repubblica: Моуринью может заменить Анчелотти в «Реале»

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью в скором времени может вернуться в мадридский «Реал».
La Repubblica: Моуринью может заменить Анчелотти в «Реале»
  • AP

По информации La Repubblica, президент «Реала» Флорентино Перес рассматривает Моуринью в качестве замены нынешнего главного тренера команды Карло Анчелотти, который в следующем сезоне завершит карьеру.

Напомним, что португальский специалист возглавлял мадридский клуб с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Жерар Пике заявил, что молодые футболисты обязательно должны ходить на вечеринки.

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