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НХЛ хочет, чтобы российские хоккеисты участвовали в Кубке мира

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Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что лига хочет, чтобы российские хоккеисты приняли участие в Кубке мира.

«Это мероприятие, принадлежащее НХЛ и профсоюзу игроков. Нет никаких сомнений в том, что мы хотим, чтобы российские игроки имели возможность участвовать в нём независимо от того, в каком году турнир будет проходить», — цитирует Дэйли ТАСС.

11 ноября Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА) и НХЛ заявили о переносе Кубка мира по хоккею с 2024 на 2025 год.

Последний КМ прошел в 2016 году в канадском Торонто. Сборная России уступила хозяевам турнира со счётом 3:5.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Доминик Гашек обвинил НХЛ в затягивании конфликта на Украине.

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