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Мбаппе оценил шансы Франции выиграть чемпионат мира второй раз подряд

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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира — 2022 в Катаре.
Мбаппе оценил шансы Франции выиграть чемпионат мира второй раз подряд
  • AP
  • © Jean-Francois Badias

«Так сложно выиграть чемпионат мира второй раз подряд, но если есть желание написать историю, то необходимо сделать невозможное. Будем стараться. Думаю, что у нас хорошая команда и коллектив. Дидье Дешам остался. За нами Франция», — цитирует Мбаппе Sports Illustrated.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее защитник «Баварии» Бенжамен Павар высказался о результатах сборной Франции перед ЧМ-2022.

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