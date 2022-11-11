Мбаппе оценил шансы Франции выиграть чемпионат мира второй раз подряд
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«Так сложно выиграть чемпионат мира второй раз подряд, но если есть желание написать историю, то необходимо сделать невозможное. Будем стараться. Думаю, что у нас хорошая команда и коллектив. Дидье Дешам остался. За нами Франция», — цитирует Мбаппе Sports Illustrated.
Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее защитник «Баварии» Бенжамен Павар высказался о результатах сборной Франции перед ЧМ-2022.