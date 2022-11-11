Павар — о неудачных результатах сборной Франции: у нас молодая команда, нужно время

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар высказался о результатах сборной Франции перед чемпионатом мира — 2022 в Катаре.

«Волнуюсь ли я, учитывая неудачные игры Франции в Лиге наций? Нет, я не беспокоюсь. Лучше иметь сложности перед большим турниром, чем во время него. У нас команда с молодыми игроками, которые недавно начали выступать за сборную, так что это нормально, просто нужно время», — цитирует Павара L'Équipe.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сборная Франции назвала состав на предстоящий ЧМ-2022.