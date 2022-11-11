Созин: только Черчесов составил бы конкуренцию «Зениту» в РПЛ

Футбольный эксперт Андрей Созин считает, что главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов мог бы составить конкуренцию «Зениту» в Российской премьер-лиге (РПЛ), если бы руководил командой из российского чемпионата.

«Очень жаль, что Черчесова нет в РПЛ. С ним было бы интереснее, и только он бы составил конкуренцию «Зениту», — цитирует Созина «Чемпионат».

По его мнению, лидеры чемпионата России не смогли бы выйти из группы «Ференцвароша» в Лиге Европы.

После 16-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» с 39 очками лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 33 очками занимает второе место. «Ростов» с 32 очками располагается на третьей строчке. Четвёртую позицию занимает ЦСКА с 29 очками.

Ранее бывший вратарь московского «Динамо» Владимир Габулов прокомментировал работу Черчесова в «Ференцвароше».