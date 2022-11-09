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Габулов: Черчесов настраивается на победу в Лиге Европы с «Ференцварошем»

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Бывший вратарь московского «Динамо» Владимир Габулов прокомментировал работу главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«В прошлом сезоне Черчесов стал чемпионом Венгрии с «Ференцварошем» и выиграл кубок. Сейчас в Лиге Европы есть промежуточный результат, но я уверен, что Станислав Саламович настраивается на победу в этом турнире», — цитирует Габулова «РБ Спорт».

По его мнению, Черчесов достиг больших успехов в тренерской карьере и продолжает добиваться новых достижений.

Напомним, что российский специалист вывел «Ференцварош» в 1/8 финала Лиги Европы. Клуб из Будапешта оказался в плей-офф еврокубка впервые за 47 лет.

Ранее Черчесов поделился мнением об игре нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

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