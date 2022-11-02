Черчесов: Кокорину надо заново запустить карьеру
«Ему надо заново запустить карьеру. Александр пришёл туда, где ему рады. Неслучайно почти сразу стал забивать. Понятно, что чемпионат Кипра — не серия А. Но в любом случае надо вновь почувствовать вкус к футболу и голам, чтобы через эту лигу опять попасть в более сильную», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».
31-летний россиянин перешёл в итальянскую «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе 2021 года. Он принял участие в 11 матчах «фиалок», но не отметился результативными действиями, проведя на поле в сумме 216 минут.
С конца августа Кокорин находится в «Арисе» на правах аренды. Нападающий забил три мяча и отдал две результативные передачи в восьми матчах за команду из Лимасола.
Ранее Черчесов поделился мнением об игре нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы.