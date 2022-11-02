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Черчесов: Кокорину надо заново запустить карьеру

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Главный тренер венгерского «Ференцварош» Станислав Черчесов поделился мнением об игре нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

«Ему надо заново запустить карьеру. Александр пришёл туда, где ему рады. Неслучайно почти сразу стал забивать. Понятно, что чемпионат Кипра — не серия А. Но в любом случае надо вновь почувствовать вкус к футболу и голам, чтобы через эту лигу опять попасть в более сильную», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

31-летний россиянин перешёл в итальянскую «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе 2021 года. Он принял участие в 11 матчах «фиалок», но не отметился результативными действиями, проведя на поле в сумме 216 минут.

С конца августа Кокорин находится в «Арисе» на правах аренды. Нападающий забил три мяча и отдал две результативные передачи в восьми матчах за команду из Лимасола.

Ранее Черчесов поделился мнением об игре нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы.

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