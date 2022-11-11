В Нидерландах объяснили непопадание Промеса в состав сборной на чемпионат мира в Катаре

Нидерландский спортивный журналист Яп Де Грот рассказал, почему полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес не попал в итоговый состав национальной сборной на чемпионат мира — 2022 в Катаре.

«Тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал не хотел вызывать Промеса, потому что он является подозреваемым в уголовном расследовании. Ван Гал не хотел, чтобы это мешало команде готовиться к матчам», — цитирует Де Грота «РБ Спорт».

В июле 2020 года Промес напал на двоюродного брата с ножом после вечеринки. В декабре 2020-го он был арестован, но в скором времени полиция отпустила его, оставив в статусе подозреваемого.

Основные слушания по уголовному делу против футболиста состоятся в марте 2023 года.

Ранее сборная Нидерландов огласила состав на предстоящий чемпионат мира — 2022 в Катаре.