В Нидерландах объяснили непопадание Промеса в состав сборной на чемпионат мира в Катаре
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«Тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал не хотел вызывать Промеса, потому что он является подозреваемым в уголовном расследовании. Ван Гал не хотел, чтобы это мешало команде готовиться к матчам», — цитирует Де Грота «РБ Спорт».
В июле 2020 года Промес напал на двоюродного брата с ножом после вечеринки. В декабре 2020-го он был арестован, но в скором времени полиция отпустила его, оставив в статусе подозреваемого.
Основные слушания по уголовному делу против футболиста состоятся в марте 2023 года.
Ранее сборная Нидерландов огласила состав на предстоящий чемпионат мира — 2022 в Катаре.