Промес не попал в итоговую заявку сборной Нидерландов на ЧМ-2022

Сборная Нидерландов огласила состав на предстоящий чемпионат мира — 2022 в Катаре.

Главный тренер национальной команды Нидерландов Луи ван Гал назвал состав на чемпионат мира. В список попали 26 футболистов.

Вратари: Юстин Бейло («Фейеноорд»), Андрис Нопперт («Херенвен»), Ремко Пасвер («Аякс»).

Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Джереми Фримпонг («Байер»), Дэйли Блинд, Юрриен Тимбер (оба — «Аякс»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Дюмфрис, Стефан де Врей (оба — «Интер»), Маттейс де Лигт («Бавария»), Тирелл Маласиа («Манчестер Юнайтед»).

Полузащитники: Стивен Бергёйс, Стивен Бергвейн, Дави Классен, Кеннет Тейлор (все — «Аякс»), Френки де Йонг («Барселона»), Тён Копмейнерс, Мартен де Рон (оба — «Аталанта»), Хави Симонс (ПСВ).

Нападающие: Мемфис Депай («Барселона»), Коди Гакпо, Люк де Йонг (оба — ПСВ), Винсент Янссен («Антверпен»), Ваут Вегорст («Бешикташ»), Ноа Ланг («Брюгге»).

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес не попал в состав сборной Нидерландов на ЧМ.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сборная Португалии назвала состав на предстоящий чемпионат мира — 2022 в Катаре.