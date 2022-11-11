Боярский: ЧМ-2022 в Катаре без сборной России не имеет никакого значения

Народный артист РСФСР, болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал о своём отношении к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

«Смотреть буду только для того, чтобы не выпасть из обоймы болельщиков. Несмотря на то, что чемпионат мира — это событие, без нашей команды он не имеет никакого значения», — цитирует Боярского «Петербургский дневник».

Он добавил, что у него отношение к ЧМ-2022 будет, как кёрлингу. Артист считает, что на турнире между собой будет сражаться запад.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

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