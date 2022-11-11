ФИФА запретила Дании тренироваться в форме с подписью «Права человека для всех»

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила надпись «Права человека для всех» на тренировочных футболках сборной Дании на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

На тренировочных футболках должна была быть надпись Human Rights for All. ФИФА запретила использовать форму с этой подписью, ссылаясь на регламент соревнований в отношении формы.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что пропускающий ЧМ-2022 Поль Погба выразил поддержку сборной Франции.