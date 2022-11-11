Пропускающий ЧМ-2022 Погба выразил поддержку сборной Франции

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба выразил поддержку сборной Франции по футболу на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«У Бога был другой план для меня. Я буду поддерживать свою команду, свой народ, свою страну издалека, но моё сердце с ними!» — написал Погба в соцсетях.

Напомним, что футболист не сыграет на ЧМ-2022 из-за травмы.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Франция сыграет в одной группе с Австралией, Данией и Тунисом.

Ранее сообщалось, что Погба думал завершить карьеру из-за шантажа со стороны брата.