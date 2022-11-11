Пропускающий ЧМ-2022 Погба выразил поддержку сборной Франции
- AP
«У Бога был другой план для меня. Я буду поддерживать свою команду, свой народ, свою страну издалека, но моё сердце с ними!» — написал Погба в соцсетях.
Напомним, что футболист не сыграет на ЧМ-2022 из-за травмы.
Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Франция сыграет в одной группе с Австралией, Данией и Тунисом.
Ранее сообщалось, что Погба думал завершить карьеру из-за шантажа со стороны брата.