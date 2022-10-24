Get French Football News: Погба думал завершить карьеру из-за шантажа со стороны брата

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба мог завершить карьеру футболиста.

Данное решение хавбека могло быть принято из-за шантажа со стороны его брата, сообщает Get French Football News.

Напомним, что Погба обратился в полицию, потому что его запугивали мужчины в капюшонах, среди которых он узнал своего брата Матиаса. Шантажисты требовали от игрока €13 млн.

В данный момент Матиас вместе с подельниками находится под стражей по обвинению в вымогательстве в составе организованной группы.

Также брат полузащитника уже сделал несколько разоблачающих Поля заявлений. Он рассказал, как игрок обращался к шаману, чтобы наложить проклятие на Килиана Мбаппе.

Ранее Погба вернулся к тренировкам в общей группе «Ювентуса».