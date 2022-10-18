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Погба вернулся к тренировкам в общей группе «Ювентуса»

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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба приступил к тренировкам в общей группе команды после травмы.
Погба вернулся к тренировкам в общей группе «Ювентуса»
  • Gettyimages.ru
  • © Daniele Badolato - Juventus FC

Хавбек восстановился после повреждения латерального мениска, которое получил во время летнего турне итальянской команды по США, сообщается на официальном сайте клуба.

По информации СМИ, футболист изначально отказался от хирургического вмешательства и выбрал альтернативный вариант лечения, но позднее согласился на проведение операции.

Ранее сообщалось, что суд отклонил ходатайство об освобождении брата Погба — Матиаса, который является фигурантом дела о вымогательстве.

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