Get French Football News: суд оставил под стражей брата Погба по делу о вымогательстве

Суд отклонил ходатайство об освобождении брата полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции по футболу Поля Погба — Матиаса, который является фигурантом дела о вымогательстве.

Об этом сообщает Get French Football News.

Погба обратился в полицию, потому что его запугивали мужчины в капюшонах, среди которых он узнал своего брата Матиаса. Шантажисты требовали от игрока €13 млн.

В данный момент Матиас вместе с подельниками находится под стражей по обвинению в вымогательстве в составе организованной группы.

Также брат полузащитника уже сделал несколько разоблачающих Поля заявлений. Он рассказал, как игрок обращался к шаману, чтобы наложить проклятие на Килиана Мбаппе.

Ранее Погба рассказал о ходе восстановления после травмы.