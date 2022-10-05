Get French Football News: суд оставил под стражей брата Погба по делу о вымогательстве
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Об этом сообщает Get French Football News.
Погба обратился в полицию, потому что его запугивали мужчины в капюшонах, среди которых он узнал своего брата Матиаса. Шантажисты требовали от игрока €13 млн.
В данный момент Матиас вместе с подельниками находится под стражей по обвинению в вымогательстве в составе организованной группы.
Также брат полузащитника уже сделал несколько разоблачающих Поля заявлений. Он рассказал, как игрок обращался к шаману, чтобы наложить проклятие на Килиана Мбаппе.
Ранее Погба рассказал о ходе восстановления после травмы.