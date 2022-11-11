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Генсек ФИФА из Сенегала: обратимся к нашим шаманам из-за травмы Мане

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Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура высказалась о травме нападающего Сенегала Садио Мане.
Генсек ФИФА из Сенегала: обратимся к нашим шаманам из-за травмы Мане
  • AP

«Это очень грустная новость. Собираемся обратиться к нашим шаманам. Я не знаю, но в любом случае на этот раз мы будем умолять их. Мы надеемся на чудо, он должен поехать туда», — цитирует её Europe1.

Сборная Сенегала сыграет в группе А с командами Катара, Эквадора и Нидерландов.

Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что болельщики создали петицию с требованием перенести проведение ЧМ-2022 ради Мане.

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