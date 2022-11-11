Генсек ФИФА из Сенегала: обратимся к нашим шаманам из-за травмы Мане
- AP
«Это очень грустная новость. Собираемся обратиться к нашим шаманам. Я не знаю, но в любом случае на этот раз мы будем умолять их. Мы надеемся на чудо, он должен поехать туда», — цитирует её Europe1.
Сборная Сенегала сыграет в группе А с командами Катара, Эквадора и Нидерландов.
Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее сообщалось, что болельщики создали петицию с требованием перенести проведение ЧМ-2022 ради Мане.