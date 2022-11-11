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Решение о допуске российских и белорусских спортсменов на международные турниры по самбо было принято единогласно

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Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков прокомментировал допуск российских и белорусских спортсменов, выступающих под флагом FIAS, на чемпионат мира в Бишкеке (Киргизия).
Решение о допуске российских и белорусских спортсменов на международные турниры по самбо было принято единогласно
  • РИА Новости

«Согласно принципам олимпийского движения, политика и спорт должны идти раздельно. Вы все прекрасно помните историю: когда в Древней Греции проводились Олимпийские игры, приостанавливались все войны. Невзирая на ситуацию, мы стараемся, чтобы все команды принимали участие. Девиз FIAS — это большая семья, нет врагов, но есть соперники. И конечно, мы чувствовали давление. Вы видите, что оказывают давление и на другие федерации. Но у нас прекрасные отношения с МОК. При этом не только россияне и белорусы, но и французы на сей раз принимают участие в турнире под флагом FIAS из-за судебных проблем. На заседании Исполкома FIAS решение о допуске российских и белорусских спортсменов было принято единогласно», — сказал Шестаков.

Ранее сообщалось, что глава FIAS сожалеет об отсутствии сборной Украины на чемпионате мира в Киргизии.

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