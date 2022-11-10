В «Формуле-1» хотят изменить формат спринтов, чтобы они не влияли на стартовую решётку гонки

Руководство «Формулы-1» изучает возможность изменения формата спринтерских гонок со следующего сезона.

Как сообщает RacingNews365, рассматривается вариант, при котором позиция по итогам спринта не будет влиять на положение пилотов в финальной гонке. Это может заставить гонщиков быть не слишком осторожными.

Напомним, что Международная автомобильная федерация (ФИА) утвердила несколько изменений в спортивный регламент «Формулы-1». В правила чемпионата был внесён пункт, который позволяет гонщику в исключительных ситуациях вернуться в гонку, в случае если он покинул болид, остановившись на трассе. При этом список исключительных пунктов в регламенте не прописан.

Ранее сообщалось, что в «Формуле-1» рассматривают вариант с появлением новой команды.