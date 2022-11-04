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В «Формуле-1» рассматривают вариант с появлением новой команды

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Генеральный директор «Формулы-«1 Стефано Доменикали заявил, что готов рассмотреть вариант с появлением 11-й команды на стартовой решётке.
В «Формуле-1» рассматривают вариант с появлением новой команды
  • Gettyimages.ru
  • © Clive Mason - Formula 1

«Добавить ещё одну команду на стартовую решётку не проблема, если речь идёт об улучшении гонок. Мы будем смотреть и следить за ситуацией. Если появится хорошая заявка, то мы её обсудим», — цитирует Доменикали GPFans.

По его словам, нужно рассматривать команды, которые смогут принести пользу чемпионату. При этом генеральный директор отметил, что новый коллектив должны признавать команды, которые уже участвуют в «Формуле-1».

Ранее руководитель Mercedes Тото Вольфф заявил о намерении начать зимой переговоры о новом контракте с британским пилотом Льюисом Хэмилтоном.

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