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Mercedes начнёт переговоры с Хэмилтоном о новом контракте зимой

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Руководитель Mercedes Тото Вольфф заявил о намерении начать зимой переговоры о новом контракте с британским пилотом Льюисом Хэмилтоном.
Mercedes начнёт переговоры с Хэмилтоном о новом контракте зимой
  • Gettyimages.ru

«Мы ещё не начинали переговоры, потому что хотим закончить сезон, а затем зимой найти время для обсуждения. Так было в прошлый раз, когда мы на протяжении двух месяцев вели переговоры во время зимних каникул», — приводит слова Хэмилтона F1 News.

По словам руководителя Mercedes, Хэмилтон для команды гораздо больше, чем гонщик.

«Мы не говорим о завершении карьеры Хэмилтона, но нам важно рассказать о его роли в качестве посла Mercedes и многочисленных спонсоров, которые у нас есть, а также о том влиянии, которое Льюис может оказать на нашу аудиторию», — сказал он.

Напомним, что соглашение Хэмилтона с Mercedes истекает в конце 2023 года.

Ранее семикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон рассказал о том, когда завершит карьеру.

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