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Хэмилтон рассказал, что может повлиять на его решение завершить карьеру

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Семикратный чемпион «Формулы-1», гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон рассказал о том, когда завершит карьеру.
Хэмилтон рассказал, что может повлиять на его решение завершить карьеру
  • Gettyimages.ru
  • © Mario Renzi - Formula 1

«Если Алонсо уйдёт, мне придётся подумать об этом дважды, потому что тогда я буду самым возрастным гонщиком» — приводит слова Хэмилтона ESPN.

Напомним, что Фернандо Алонсо — 41 год, а Хэмилтону — 37 лет.

Великобританский гонщик занимает шестое место в личном зачёте «Формулы-1». Он за сезон семь раз попадал на подиум.

Ранее FIA удовлетворила повторный протест Alpine, вернув Алонсо седьмое место на Гран-при США.

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