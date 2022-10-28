Хэмилтон рассказал, что может повлиять на его решение завершить карьеру
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«Если Алонсо уйдёт, мне придётся подумать об этом дважды, потому что тогда я буду самым возрастным гонщиком» — приводит слова Хэмилтона ESPN.
Напомним, что Фернандо Алонсо — 41 год, а Хэмилтону — 37 лет.
Великобританский гонщик занимает шестое место в личном зачёте «Формулы-1». Он за сезон семь раз попадал на подиум.
Ранее FIA удовлетворила повторный протест Alpine, вернув Алонсо седьмое место на Гран-при США.