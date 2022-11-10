Le Parisien: Месси вернулся к тренировкам с ПСЖ за 10 дней до старта ЧМ-2022
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Как сообщает Le Parisien, 10 ноября аргентинский нападающий провёл тренировку вместе с остальными футболистами парижской команды.
Напомним, что Месси пропустил матч 14-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» из-за воспаления ахиллова сухожилия.
В нынешнем сезоне футболист принял участие в 18 матчах, забил 12 мячей и отдал 14 результативных передач.
35-летний нападающий известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.
Аргентинский футболист семь раз становился обладателем «Золотого мяча».
Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.
Ранее сообщалось, что Месси проигнорировал решение защитника «Барселоны» Жерара Пике завершить карьеру.