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Le Parisien: Месси вернулся к тренировкам с ПСЖ за 10 дней до старта ЧМ-2022

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси приступил к тренировкам в общей группе.
Le Parisien: Месси вернулся к тренировкам с ПСЖ за 10 дней до старта ЧМ-2022
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Le Parisien, 10 ноября аргентинский нападающий провёл тренировку вместе с остальными футболистами парижской команды.

Напомним, что Месси пропустил матч 14-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» из-за воспаления ахиллова сухожилия.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 18 матчах, забил 12 мячей и отдал 14 результативных передач.

35-летний нападающий известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.

Аргентинский футболист семь раз становился обладателем «Золотого мяча».

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

Ранее сообщалось, что Месси проигнорировал решение защитника «Барселоны» Жерара Пике завершить карьеру.

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