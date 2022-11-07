El Nacional: Месси не поздравил Пике с завершением карьеры из-за конфликта между ними

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси проигнорировал решение защитника «Барселоны» Жерара Пике завершить карьеру.

По информации El Nacional, Месси обиделся на Пике из-за нежелания защитника пойти на сокращение зарплаты, которое, вероятно, позволило бы форварду остаться в каталонском клубе в 2021 году. Отмечается, что по этой причине Месси не поздравил Пике.

Жерар присоединился к «Барселоне» в 2008 году. Защитник провёл за каталонский клуб 614 матчей во всех турнирах, забил 53 мяча и отдал 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что у «Барселоны» появились финансовые возможности подписать Силву после ухода Пике.