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El Nacional: Месси не поздравил Пике с завершением карьеры из-за конфликта между ними

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси проигнорировал решение защитника «Барселоны» Жерара Пике завершить карьеру.
El Nacional: Месси не поздравил Пике с завершением карьеры из-за конфликта между ними
  • globallookpress.com
  • © Joaquin Corchero/Keystone Press Agency

По информации El Nacional, Месси обиделся на Пике из-за нежелания защитника пойти на сокращение зарплаты, которое, вероятно, позволило бы форварду остаться в каталонском клубе в 2021 году. Отмечается, что по этой причине Месси не поздравил Пике.

Жерар присоединился к «Барселоне» в 2008 году. Защитник провёл за каталонский клуб 614 матчей во всех турнирах, забил 53 мяча и отдал 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что у «Барселоны» появились финансовые возможности подписать Силву после ухода Пике.

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