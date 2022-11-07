El Nacional: Месси не поздравил Пике с завершением карьеры из-за конфликта между ними
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- © Joaquin Corchero/Keystone Press Agency
По информации El Nacional, Месси обиделся на Пике из-за нежелания защитника пойти на сокращение зарплаты, которое, вероятно, позволило бы форварду остаться в каталонском клубе в 2021 году. Отмечается, что по этой причине Месси не поздравил Пике.
Жерар присоединился к «Барселоне» в 2008 году. Защитник провёл за каталонский клуб 614 матчей во всех турнирах, забил 53 мяча и отдал 15 результативных передач.
Ранее сообщалось, что у «Барселоны» появились финансовые возможности подписать Силву после ухода Пике.