Diario Sport: у «Барселоны» появились финансовые возможности подписать Силву после ухода Пике
- AP
- © Jon Super
Как сообщает Diario Sport, 28-летний португалец готов к переходу в каталонский клуб.
По информации источника, после ухода защитника Жерара Пике у сине-гранатовых появились финансовые возможности для приобретения полузащитника.
Отмечается, что каталонцы не смогут убедить «горожан» отпустить Силву по ходу сезона, клуб попытается подписать его в летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Силва забил два мяча и отдал пять результативных передач в 19 матчах за «Манчестер Сити». Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее Пике объявил об уходе из «Барселоны» и завершении карьеры.