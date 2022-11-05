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Diario Sport: у «Барселоны» появились финансовые возможности подписать Силву после ухода Пике

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«Барселона» хочет приобрести полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву во время зимнего трансферного окна.
Diario Sport: у «Барселоны» появились финансовые возможности подписать Силву после ухода Пике
  • AP
  • © Jon Super

Как сообщает Diario Sport, 28-летний португалец готов к переходу в каталонский клуб.

По информации источника, после ухода защитника Жерара Пике у сине-гранатовых появились финансовые возможности для приобретения полузащитника.

Отмечается, что каталонцы не смогут убедить «горожан» отпустить Силву по ходу сезона, клуб попытается подписать его в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Силва забил два мяча и отдал пять результативных передач в 19 матчах за «Манчестер Сити». Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Пике объявил об уходе из «Барселоны» и завершении карьеры.

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