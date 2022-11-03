Узнать больше

Пике объявил об уходе из «Барселоны» и завершении карьеры

Короткая ссылка
Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что завершает профессиональную карьеру.

«С того момента, как я присоединился к «Барселоне», прошло 25 лет. Я ушёл, но вернулся. Футбол дал мне всё, «Барса» дала мне всё. Вы дали мне всё. И теперь, когда мои мечты сбылись, я хочу вам сообщить о своём решении — что пришло время завершить это путешествие», — написал Пике в Twitter.

По словам футболиста, матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу с «Альмерией» станет последним в его карьере.

«И вы меня знаете: рано или поздно я вернусь. Увидимся на «Камп Ноу». Да здравствует «Барселона», — добавил он.

Пике присоединился к «Барселоне» в 2008 году. Защитник провёл за каталонский клуб 613 матчей во всех турнирах, забил 53 мяча и отдал 15 результативных передач. 

В составе сборной Испании футболист стал победителем Евро-2012 и ЧМ-2010.

Ранее глава Ла Лиги Хавьер Тебас выразил надежду, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси вернётся в «Барселону».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить