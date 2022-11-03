Пике объявил об уходе из «Барселоны» и завершении карьеры
«С того момента, как я присоединился к «Барселоне», прошло 25 лет. Я ушёл, но вернулся. Футбол дал мне всё, «Барса» дала мне всё. Вы дали мне всё. И теперь, когда мои мечты сбылись, я хочу вам сообщить о своём решении — что пришло время завершить это путешествие», — написал Пике в Twitter.
По словам футболиста, матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу с «Альмерией» станет последним в его карьере.
«И вы меня знаете: рано или поздно я вернусь. Увидимся на «Камп Ноу». Да здравствует «Барселона», — добавил он.
Пике присоединился к «Барселоне» в 2008 году. Защитник провёл за каталонский клуб 613 матчей во всех турнирах, забил 53 мяча и отдал 15 результативных передач.
В составе сборной Испании футболист стал победителем Евро-2012 и ЧМ-2010.
Ранее глава Ла Лиги Хавьер Тебас выразил надежду, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси вернётся в «Барселону».