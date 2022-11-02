Тебас считает, что Ла Лига не стала хуже после ухода Месси и Роналду

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас выразил надежду на то, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси вернётся в «Барселону».

«Я скучаю по Месси. Надеюсь, что Лионель вернётся. Возвращение в испанский футбол пойдёт на пользу и ему, и клубу. Я считаю, что разрушение этого союза — ошибка. Если бы он не ушёл, их связь стала бы брендом. Это очень важно для футболиста», — приводит слова Тебаса Ole.

Также глава Ла Лиги высказался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Я считаю, что Лионель должен вернуться раньше, чем Криштиану. Но Месси и Роналду ушли, а Ла Лига всё ещё на высшем уровне, не так ли?» — сказал он.

35-летний Месси выступал за каталонский клуб с 2003 по 2021 год. 37-летний Роналду играл в мадридском «Реале» с 2009-го по 2018-й.

Ранее сообщалось, что Ла Лига и Сегунда могут быть приостановлены из-за споров о новом законе о спорте.