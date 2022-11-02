Узнать больше

Тебас считает, что Ла Лига не стала хуже после ухода Месси и Роналду

Короткая ссылка
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас выразил надежду на то, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси вернётся в «Барселону».
Тебас считает, что Ла Лига не стала хуже после ухода Месси и Роналду
  • Gettyimages.ru

«Я скучаю по Месси. Надеюсь, что Лионель вернётся. Возвращение в испанский футбол пойдёт на пользу и ему, и клубу. Я считаю, что разрушение этого союза — ошибка. Если бы он не ушёл, их связь стала бы брендом. Это очень важно для футболиста», — приводит слова Тебаса Ole.

Также глава Ла Лиги высказался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Я считаю, что Лионель должен вернуться раньше, чем Криштиану. Но Месси и Роналду ушли, а Ла Лига всё ещё на высшем уровне, не так ли?» — сказал он.

35-летний Месси выступал за каталонский клуб с 2003 по 2021 год. 37-летний Роналду играл в мадридском «Реале» с 2009-го по 2018-й.

Ранее сообщалось, что Ла Лига и Сегунда могут быть приостановлены из-за споров о новом законе о спорте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить