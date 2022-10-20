COPE: Ла Лига и Сегунда могут быть приостановлены из-за споров о новом законе о спорте

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас назначил внеочередное собрание испанских клубов 27 октября, чтобы рассмотреть возможность остановки чемпионата Испании по футболу, сообщает COPE.

По информации источника, причина возможной приостановки — недовольство клубов Ла Лиги и Сегунды новым законом о спорте в Испании.

В законе допускается, что испанские клубы могут одновременно участвовать в национальных турнирах и Суперлиге Европы. В Ла Лиге опасаются, что из-за этого под угрозой окажется соглашение с инвестиционным фондом CVC, по которому клубы должны получить около 2 млрд евро.

Отмечается, что против нынешней вариации закона выступают 39 из 42 клубов двух высших дивизионов чемпионата Испании, кроме «Реала», «Барселоны» и «Атлетико».

Таким образом, Ла Лигу и Сегунду могут приостановить с 28 октября, если закон не будет изменён.

Ранее сообщалось, что «Реал» разгромил «Эльче» в матче Ла Лиги.