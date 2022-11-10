Канчельскис: главное, чтобы Пиняев к футбольным жуликам не попадался

Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Канчельскис заявил, что желает полузащитнику «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву не попадаться на футбольных жуликов.

«Да, молодой парень, дай бог ему здоровья, удачи, чтобы он дальше развивался и прогрессировал. Главное, чтоб к жуликам не попадался, которые у нас в футболе руководят», — цитирует Канчельскиса РИА Новости.

Пиняев выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года. В текущем сезоне 18-летний вингер провёл 13 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что Пиняеву нужно физически развиваться, чтобы перейти в европейский клуб.