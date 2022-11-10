Канчельскис: главное, чтобы Пиняев к футбольным жуликам не попадался
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«Да, молодой парень, дай бог ему здоровья, удачи, чтобы он дальше развивался и прогрессировал. Главное, чтоб к жуликам не попадался, которые у нас в футболе руководят», — цитирует Канчельскиса РИА Новости.
Пиняев выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года. В текущем сезоне 18-летний вингер провёл 13 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что Пиняеву нужно физически развиваться, чтобы перейти в европейский клуб.