Узнать больше

Канчельскис: главное, чтобы Пиняев к футбольным жуликам не попадался

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Канчельскис заявил, что желает полузащитнику «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву не попадаться на футбольных жуликов.
Канчельскис: главное, чтобы Пиняев к футбольным жуликам не попадался
  • Gettyimages.ru

«Да, молодой парень, дай бог ему здоровья, удачи, чтобы он дальше развивался и прогрессировал. Главное, чтоб к жуликам не попадался, которые у нас в футболе руководят», — цитирует Канчельскиса РИА Новости.

Пиняев выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года. В текущем сезоне 18-летний вингер провёл 13 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что Пиняеву нужно физически развиваться, чтобы перейти в европейский клуб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить