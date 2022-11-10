Селюк считает, что Пиняев физически недостаточно развит для игры в Европе

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что полузащитнику «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву нужно физически развиваться, чтобы перейти в европейский клуб.

«У Пиняева всё хорошо, но непонятно, что у него со здоровьем. Если бы он был физически развитым, то можно было бы говорить про Европу», — цитирует Селюка РИА Новости.

По его мнению, Пиняев является талантливым игроком. При этом Селюк отметил, что футболист будет ещё расти и развиваться.

Пиняев выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года. В текущем сезоне 18-летний вингер провёл 13 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов сравнил Пиняева с полузащитником «Наполи» Хвичей Кварацхелией.