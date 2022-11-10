Гаджиев — об игре с Таджикистаном: для меня матчи сборной России — часть жизни

Бывший тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборной России с национальной командой Таджикистана.

«Для меня игры сборной, даже если игра с соперником уровня ниже нашей национальной сборной — это игры, которые не просто вызывают интерес, а это составная часть моей жизни», — цитирует Гаджиева «Чемпионат».

По его мнению, каждый футболист сборной должен быть полностью готов к матчам. Гаджиев также отметил, что ему интересна игра новичков национальной команды.

Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. 20 ноября пройдёт контрольный матч со сборной Узбекистана.

В сентябре Россия в Бишкеке обыграла Киргизию со счётом 2:1.

Ранее бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался о матче между сборными России и Таджикистана.