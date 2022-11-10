Погребняк: матч Таджикистан — Россия смотреть не буду, потому что неинтересно
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«Матчи с Таджикистаном и прочими мы проводим уже от безысходности. Но такие игры нужны. Буду ли я смотреть товарищеский матч с Таджикистаном? Нет, мне это неинтересно», — цитирует Погребняка «Чемпионат».
Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. 20 ноября пройдёт контрольный матч со сборной Узбекистана.
В сентябре Россия в Бишкеке обыграла Киргизию со счётом 2:1.
Ранее Ирина Роднина призвала закрыть российские футбольные клубы.