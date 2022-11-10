Погребняк: матч Таджикистан — Россия смотреть не буду, потому что неинтересно

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался о товарищеском матче между сборными России и Таджикистана.

«Матчи с Таджикистаном и прочими мы проводим уже от безысходности. Но такие игры нужны. Буду ли я смотреть товарищеский матч с Таджикистаном? Нет, мне это неинтересно», — цитирует Погребняка «Чемпионат».

Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. 20 ноября пройдёт контрольный матч со сборной Узбекистана.

В сентябре Россия в Бишкеке обыграла Киргизию со счётом 2:1.

Ранее Ирина Роднина призвала закрыть российские футбольные клубы.