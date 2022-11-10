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В «Наполи» опровергли информацию о продлении контракта с Кварацхелией

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Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли прокомментировал информацию о продлении контракта с полузащитником Хвичей Кварацхелией.
В «Наполи» опровергли информацию о продлении контракта с Кварацхелией
  • Gettyimages.ru

«Продление контракта с Хвичей? Это выдумки прессы. Тут нечего комментировать», — цитирует Джунтоли Sport24.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач в 17 играх за «Наполи» во всех турнирах. Контракт полузащитника с неаполитанским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее журналист Иван Карпов заявил, что Кварацхелия подпишет новое соглашение с «Наполи» до 2028 года с увеличением зарплаты в два раза.

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