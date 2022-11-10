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Источник: Кварацхелия продлит контракт с «Наполи» до 2028 года

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Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия продлит контракт с неаполитанским клубом.
Источник: Кварацхелия продлит контракт с «Наполи» до 2028 года
  • Gettyimages.ru

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, 21-летний грузин подпишет новое соглашение до 2028 года с увеличением зарплаты в два раза.

По информации источника, полузащитник будет получать два млн евро в год. Также увеличится размер отступных, прописанных в контракте Кварацхелии от 35 млн евро до 100 млн евро.

Отмечается, что интерес к Кварацхелии проявляют «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Таким образом, продлевая контракт с полузащитником и повышая его отступные, неаполитанцы защищают себя от возможного ухода грузинского футболиста.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач в 17 играх за «Наполи» во всех турнирах. Контракт полузащитника с неаполитанским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Наполи» без Кварацхелии победил «Эмполи» в матче 14-го тура Серии А.

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