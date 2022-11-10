Полиция оштрафовала на 500 рублей игрока молодёжки «Спартака» за кричалку про ЦСКА

Полузащитник молодёжной команды «Спартака» Михаил Пилипенко оштрафован за нецензурную кричалку в адрес игроков ЦСКА.

Во время матча МФЛ игрок вместе с фанатами скандировал нецензурную кричалку в адрес футболистов ЦСКА, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Напомним, что фанаты «Спартака» подрались с игроками молодёжки ЦСКА в матче МФЛ.

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

«Спартак» набрал 36 очков и вышел на второе место в таблице МФЛ. У ЦСКА — 33 очка и четвёртое место.

Ранее «Спартак» наказали двумя матчами без зрителей в МФЛ за инцидент в игре с ЦСКА.