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Полиция оштрафовала на 500 рублей игрока молодёжки «Спартака» за кричалку про ЦСКА

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Полузащитник молодёжной команды «Спартака» Михаил Пилипенко оштрафован за нецензурную кричалку в адрес игроков ЦСКА.
Полиция оштрафовала на 500 рублей игрока молодёжки «Спартака» за кричалку про ЦСКА
  • РИА Новости

Во время матча МФЛ игрок вместе с фанатами скандировал нецензурную кричалку в адрес футболистов ЦСКА, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Напомним, что фанаты «Спартака» подрались с игроками молодёжки ЦСКА в матче МФЛ. 

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

«Спартак» набрал 36 очков и вышел на второе место в таблице МФЛ. У ЦСКА — 33 очка и четвёртое место.

Ранее «Спартак» наказали двумя матчами без зрителей в МФЛ за инцидент в игре с ЦСКА.

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