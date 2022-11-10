Полиция оштрафовала на 500 рублей игрока молодёжки «Спартака» за кричалку про ЦСКА
- РИА Новости
Во время матча МФЛ игрок вместе с фанатами скандировал нецензурную кричалку в адрес футболистов ЦСКА, сообщает Telegram-канал «Мутко против».
Напомним, что фанаты «Спартака» подрались с игроками молодёжки ЦСКА в матче МФЛ.
Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.
«Спартак» набрал 36 очков и вышел на второе место в таблице МФЛ. У ЦСКА — 33 очка и четвёртое место.
Ранее «Спартак» наказали двумя матчами без зрителей в МФЛ за инцидент в игре с ЦСКА.