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«Спартак» наказали двумя матчами без зрителей в МФЛ за инцидент в игре с ЦСКА

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о наказании молодёжной команды «Спартака» по итогам матча с ЦСКА.
«Спартак» наказали двумя матчами без зрителей в МФЛ за инцидент в игре с ЦСКА
  • РИА Новости

«Спартак» наказали двумя матчами без зрителей в молодёжной лиге за поведение фанатов во время игры с ЦСКА и оштрафовали на 110 000 рублей», — цитирует Григорьянца «Матч ТВ».

Напомним, что фанаты «Спартака» подрались с игроками молодёжки ЦСКА в матче МФЛ. 

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

«Спартак» набрал 36 очков и вышел на второе место в таблице МФЛ. У ЦСКА — 33 очка и четвёртое место.

Ранее Валерий Газзаев раскритиковал Массимо Карреру за слова о готовности возглавить ЦСКА или «Зенит».

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