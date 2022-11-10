Газзаев раскритиковал Карреру за слова о готовности возглавить ЦСКА или «Зенит»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев раскритиковал экс-наставника «Спартака» Массимо Карреру за слова о готовности возглавить ЦСКА или «Зенит».

«Такие слова некорректны, потому что в ЦСКА и «Зените» успешно работают российские специалисты. Пусть Массимо у себя в Италии ищет работу. Там‑то он никому не нужен, поэтому в России пытается найти себе место. К сожалению, к нам приезжают иностранные тренеры, которые не востребованы у себя в стране», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

По его мнению, надо прекратить звать в Россию таких тренеров, как Каррера.

«В Россию должны приезжать специалисты с высокой квалификацией, которые оставят большой след. Хороший пример — Дик Адвокат выиграл чемпионат России и Кубок УЕФА с «Зенитом». Манчини и Капелло имели неудачный опыт в России, но являются большими фигурами, которые достигли серьёзных высот. Нам надо уважать своих тренеров. Почему Каррера говорит про ЦСКА и «Зенит»? Почему Массимо не сказал, что хочет поработать в «Торпедо» или «Химках»? Хотя я абсолютно уверен, что его и туда не возьмут», — сказал он.

58-летний итальянец возглавлял московский клуб с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России, а также обладателями Суперкубка страны.

Ранее Каррера заявил, что готов возглавить «Зенит» или ЦСКА.