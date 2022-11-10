Сазонов впервые вызван в сборную Грузии по футболу

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов получил вызов в национальную команду Грузии по футболу.

Как сообщается на официальном сайте Грузинской федерации футбола, 20-летний защитник внесён в заявку на матч со сборной Марокко, который пройдёт 17 ноября.

Напомним, что 19 сентября футболист сообщил, что отказался от варианта со сборной России и принял решение защищать цвета команды Грузии.

В нынешнем сезоне Сазонов принял участие в 16 матчах за «Динамо», в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Сазонов высказался о положении бело-голубых в турнирной таблице Российской премьер-лиги.