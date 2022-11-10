Сёмин: Карпин принял верное решение, не вызвав Миранчука в сборную

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на решение главного тренера команды Валерия Карпина не вызывать в сборную России полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Нужно ли было вызывать Миранчука в сборную? Есть главный тренер, ему виднее. Алексею сейчас важно проявить себя в «Торино». Думаю, это верное решение», — цитирует Сёмина Sport24.

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