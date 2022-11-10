Сёмин: Карпин принял верное решение, не вызвав Миранчука в сборную
- РИА Новости
«Нужно ли было вызывать Миранчука в сборную? Есть главный тренер, ему виднее. Алексею сейчас важно проявить себя в «Торино». Думаю, это верное решение», — цитирует Сёмина Sport24.
Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. 20 ноября пройдёт контрольный матч со сборной Узбекистана.
В сентябре Россия в Бишкеке обыграла Киргизию со счётом 2:1.
Ранее Ирина Роднина призвала закрыть российские футбольные клубы.